Больше половины россиян работают не по профессии

Больше половины россиян (65%) не работают по специальности, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса Профи.

Зарплаты инженеров в России за год выросли на 24% и составили 89 тысяч рублей

При этом 43% считает, что образование нужно поменять в соответствии с требованиями рынка, а по своей профессии трудятся только 35% опрошенных.

Почти половина россиян (43%) считает, что требования, предъявляемые работодателями, не соответствуют их образованию, тогда как 17% опрошенных считает свое образование удовлетворяющим требованиям рынка. При этом по профессии работают только 65% опрошенных, а меняли профессию более двух раз за последние пять лет 41% респондентов.

Ранее стало известно, что почти каждый четвертый житель России имеет дополнительную работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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