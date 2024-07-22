Больше половины россиян работают не по профессии

При этом 43% считает, что образование нужно поменять в соответствии с требованиями рынка, а по своей профессии трудятся только 35% опрошенных.

Почти половина россиян (43%) считает, что требования, предъявляемые работодателями, не соответствуют их образованию, тогда как 17% опрошенных считает свое образование удовлетворяющим требованиям рынка. При этом по профессии работают только 65% опрошенных, а меняли профессию более двух раз за последние пять лет 41% респондентов.

Ранее стало известно, что почти каждый четвертый житель России имеет дополнительную работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



