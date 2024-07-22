Больше половины россиян работают не по профессии
Больше половины россиян (65%) не работают по специальности, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса Профи.
При этом 43% считает, что образование нужно поменять в соответствии с требованиями рынка, а по своей профессии трудятся только 35% опрошенных.
Почти половина россиян (43%) считает, что требования, предъявляемые работодателями, не соответствуют их образованию, тогда как 17% опрошенных считает свое образование удовлетворяющим требованиям рынка. При этом по профессии работают только 65% опрошенных, а меняли профессию более двух раз за последние пять лет 41% респондентов.
Ранее стало известно, что почти каждый четвертый житель России имеет дополнительную работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Махачкале задержан аниматор квеста, в котором погибли девушки
- В Астраханской области в СНТ загорелись 14 строений
- Певец Дмитрий Колдун заявил, что сожалеет о ссорах с Дробышем и Киркоровым
- СМИ: Центробанк РФ разработал новую систему расчета курса доллара и евро
- Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова
- Больше половины россиян работают не по профессии
- Мужчина из Индии застрял в лифте больницы и провел там почти двое суток
- Число одних из самых коварных хакерских атак в России выросло в два раза
- Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета
- Россияне скучают по музыке 2000-х и «доллару по 30»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru