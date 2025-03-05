Больше половины россиян признались, что страдают от усталости
В феврале большинство россиян (48%) чувствовали себя нормально, но отмечали эпизоды усталости и плохого настроения, говорится в результатах исследования редакции Новостей Mail.
Кроме того, 28% респондентов заявили, что в феврале сталкивались с напряжением, высоким уровнем стресса и упадком сил. Еще 16% россиян заявили, что минувший месяц был особенно тяжелым, отмечает «Газета.Ru».
Чаще всего (42%) россияне пытались улучшить свое состояние просмотром фильмов или сериалов. Еще 40% опрошенных рассказали, что старались чаще общаться с друзьями и близкими, а еще 33% отдавали предпочтение прогулкам.
Самыми популярными эмоциями, которые испытывают россияне, оказались усталость (60%), тревога (46%) и надежда (38%). Примечательно, что 35% опрошенных россиян признались, что часто испытывают чувство тревожности, еще 32% - иногда, а 17% респондентов испытывают тревогу постоянно.
Ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский заявил в пресс-центре НСН, что для противостояния весеннему обострению важно скорректировать свой рацион и нормализовать режим сна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru