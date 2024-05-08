Больше половины россиян хотя бы раз возвращали купленную одежду
Порядка 52% россиян возвращают купленную одежду обратно в магазин, передает «Газета.Ru».
Большая часть (42%) возвратов одежды приходится на маркетплейсы. Отмечается, что в марте-апреле этого года оборот магазинов одежды вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний чек магазинов вырос на 16%, а количество покупок увеличилось на 6%.
Число вакантных мест в торговых центрах сокращается, в Москве свободные места заполняются достаточно интенсивно, заявил «Радиоточке НСН» управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
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