Открывшиеся на месте брендов Inditex магазины зафиксировали убыток в 5,4 млрд рублей

Отмечается, что минувший год стал первым годом работы новых брендов в РФ. Так, первый магазин Maag, заменивший Zara, открыли в апреле 2023-го, затем в стране стали появляться торговые точки Dub, Ecru и Vilet.

Выручка «Новой моды» в прошлом году составила 21 млрд рублей (вместо 9,7 млрд в 2022-м). По данным компании, на продаже одежды организация заработала 19,8 млрд рублей, обуви — 1 млрд руб. При этом общая выручка Inditex в России до ухода группы, в 2021 году, составляла 240 млн евро.

Отмечается, что при перезапуске «Новая мода» увеличила расходы — с 13,8 млрд рублей в 2022 году до 25,6 млрд в 2023-м. Материальные затраты возросли до 12,1 млрд рублей, коммерческие расходы — до 11,2 млрд. По итогам прошлого года «Новая мода» получила убыток 5,4 млрд рублей. Годом ранее компания фиксировала прибыль в размере 3,9 млрд рублей.

