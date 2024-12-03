Больше половины российских IT-специалистов врут работодателям во время найма

Около 55% российских IT-специалистов обманывают работодателей во время трудоустройства на работу, выяснили аналитики IT-компании «Инфосистемы Джет» и HeadHunter.

Так, в опросе приняли участие 4000 IT-специалистов, трудящихся в промышленности, телекоме, ретейле и информационных технологиях.

Исследование проводилось с июля по октябрь 2024 года.

Чаще всего соискатели игнорируют звонки (18%) нанимающих менеджеров и рекрутеров, предоставляют неверную информацию о прошлом опыте (16%), а также не приходят на собеседования, предварительно подтвердив встречу (13%).