Больше половины российских IT-специалистов врут работодателям во время найма
Около 55% российских IT-специалистов обманывают работодателей во время трудоустройства на работу, выяснили аналитики IT-компании «Инфосистемы Джет» и HeadHunter.
Так, в опросе приняли участие 4000 IT-специалистов, трудящихся в промышленности, телекоме, ретейле и информационных технологиях.
Исследование проводилось с июля по октябрь 2024 года.
Чаще всего соискатели игнорируют звонки (18%) нанимающих менеджеров и рекрутеров, предоставляют неверную информацию о прошлом опыте (16%), а также не приходят на собеседования, предварительно подтвердив встречу (13%).
Также специалисты IT-отрасли чаще других приукрашивают свой рабочий опыт (20%) и не выполняют тестовые задания (21%).
Ранее стало известно, что за последние два года число женщин-руководителей в России увеличилось 4–12 процентных пунктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru