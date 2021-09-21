Иммунолог рассказал, как не пустить в Россию новую эпидемию из-за границы

Российские вирусологи предупредили о возможном проникновении в страну новой эпидемии. Специалисты отметили, что детские реанимации в четырех странах перегружены пациентами с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он был известен и ранее, однако сейчас резко увеличилось число тяжелых случаев. Эксперты склоняются к мнению о том, что это стало следствием череды COVID-карантинов. Из-за них дети не успели выработать иммунитет.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с мнением коллег.

«Респираторно-синцитиальный вирус обычно не опасен. Банальная простуда, насморк, кашель, небольшая температура. Это вирус, который достаточно быстро мутирует и иммунитет к нему тоже достаточно быстро исчезает. Люди, переболевшие в прошлом сезоне, в этом также могут заражаться. Раньше этот вирус представлял опасность для детей с ослабленным иммунитетом, и особенно для недоношенных и глубоко недоношенных детей. Но, в связи с тем, что у нас полтора года практически отсутствовали вспышки ОРВИ, и, в том числе, респираторно-синцитиального вируса, иммунная система, особенно детская, вообще с ним не знакома, не вовремя его распознаёт. А когда он в организме размножился, начитается такая бурная реакция иммунной системы», - заявил собеседник НСН.

Специалист подчеркнул, что иммунная система тренируется, когда на неё нападает инфекция. А то, о чём сообщают вирусологи, по словам Болибока, можно назвать феноменом «зимовщиков» или феноменом полярников.

«То есть все люди, которые длительное время находятся где-то на карантине – у них иммунная система отвыкает быстро реагировать на инфекцию – а потом они попадают в общую гряду, у них и возникает эта проблема – они начинают болеть всем подряд. Впервые та проблема, кстати, была описана в случае с нашими полярниками. Ей тогда занимался институт Арктики и Антарктики и институт проблем Севера», - заявил иммунолог.

Специалист также рассказал «Радиоточке НСН», как поддерживать иммунную систему в боеспособном состоянии, чтобы она не ослабевала.

«В первую очередь нормальная микрофлора кишечника – лактобактерии, бифидобактерии, там их много. Они в процессе своей жизнедеятельности выделяют молекулы, которые являются стимулом для иммунной системы и поддерживают её работоспособность. Полезная микрофлора выступает в качестве так называемого спарринг-партнера для иммунной системы. Разработаны даже специальные комплексы этих лакто- и бифидобактерий, которые поддерживают нормальную микрофлору и у ребёнка, и у взрослого. Это важно, поскольку, находясь на изоляции, люди теряют внешний стимул для иммунной системы», - отметил Болибок.