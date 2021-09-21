Иммунолог рассказал, как не пустить в Россию новую эпидемию из-за границы
Владимир Болибок заявил, что бороться с респираторно-синцитиальным вирусом поможет здоровая микрофлора кишечника.
Российские вирусологи предупредили о возможном проникновении в страну новой эпидемии. Специалисты отметили, что детские реанимации в четырех странах перегружены пациентами с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Он был известен и ранее, однако сейчас резко увеличилось число тяжелых случаев. Эксперты склоняются к мнению о том, что это стало следствием череды COVID-карантинов. Из-за них дети не успели выработать иммунитет.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с мнением коллег.
«Респираторно-синцитиальный вирус обычно не опасен. Банальная простуда, насморк, кашель, небольшая температура. Это вирус, который достаточно быстро мутирует и иммунитет к нему тоже достаточно быстро исчезает. Люди, переболевшие в прошлом сезоне, в этом также могут заражаться. Раньше этот вирус представлял опасность для детей с ослабленным иммунитетом, и особенно для недоношенных и глубоко недоношенных детей. Но, в связи с тем, что у нас полтора года практически отсутствовали вспышки ОРВИ, и, в том числе, респираторно-синцитиального вируса, иммунная система, особенно детская, вообще с ним не знакома, не вовремя его распознаёт. А когда он в организме размножился, начитается такая бурная реакция иммунной системы», - заявил собеседник НСН.
Специалист подчеркнул, что иммунная система тренируется, когда на неё нападает инфекция. А то, о чём сообщают вирусологи, по словам Болибока, можно назвать феноменом «зимовщиков» или феноменом полярников.
«То есть все люди, которые длительное время находятся где-то на карантине – у них иммунная система отвыкает быстро реагировать на инфекцию – а потом они попадают в общую гряду, у них и возникает эта проблема – они начинают болеть всем подряд. Впервые та проблема, кстати, была описана в случае с нашими полярниками. Ей тогда занимался институт Арктики и Антарктики и институт проблем Севера», - заявил иммунолог.
Специалист также рассказал «Радиоточке НСН», как поддерживать иммунную систему в боеспособном состоянии, чтобы она не ослабевала.
«В первую очередь нормальная микрофлора кишечника – лактобактерии, бифидобактерии, там их много. Они в процессе своей жизнедеятельности выделяют молекулы, которые являются стимулом для иммунной системы и поддерживают её работоспособность. Полезная микрофлора выступает в качестве так называемого спарринг-партнера для иммунной системы. Разработаны даже специальные комплексы этих лакто- и бифидобактерий, которые поддерживают нормальную микрофлору и у ребёнка, и у взрослого. Это важно, поскольку, находясь на изоляции, люди теряют внешний стимул для иммунной системы», - отметил Болибок.
Резюмируя, Владимир Болибок рассказал, почему йогурт и кефир, которые стоят на полках магазинов, не подходят для этих целей.
«То, что используется пищевой промышленностью, это промышленные штаммы, которые предназначены, прежде всего, для того, чтобы вы быстро получили готовый продукт. То, что там есть, совершенно шикарно заквашивает молоко, и получается быстрый йогурт. Если взять специальную закваску, которая предназначена для заселения кишечника, то у вас молоко будет заквашиваться суток двое. А если вы возьмёте ложку йогурта, который купили в магазине, и бросите её в молоко, то оно заквасится за несколько часов. Но вот эти промышленные бактерии в кишечнике приживаться не будут, потому что там нет молочного сахара. А для того, чтобы заселить кишечник полезными микробами, нужно применять специальные закваски и препараты, содержащие лакто- и бифидобактерии», - пояснил специалист.
Добавим, внесезонные вспышки респираторно-синцитиального вируса (RSV) наблюдались на юге США, в Швейцарии, Японии и Великобритании. По словам врачей, это стало следствием пандемии COVID-19 и ограничительных мер — закрытие общественных мест и тщательная гигиена снизили распространение не только коронавируса, но и других вирусов, в том числе RSV. По этой причине дети не выработали к нему иммунитет.
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