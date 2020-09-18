Больше МРОТ: Названа цена российского лекарства от COVID-19

Рекомендованная розничная цена отечественного лекарства «Арепливир», эффективного при лечении COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, составит 12 320 рублей. Об этом сообщил руководитель компании, выпускающей препарат, Андрей Младенцев.

Он подчеркнул, что цена в аптеках не должна отличаться от уровня, установленного для государственных поставок. Одна упаковка российского лекарства будет содержать 40 таблеток по 200 мг. Препарат будет продаваться по рецепту, отмечает RT. Таким образом, лекарство будет дороже минимального размера оплаты труда, который составляет сейчас 12 130 рублей.

«Арепливир» - аналог изобретённого в Японии препарата «Фавипиравир», который применяется при лечении пациентов с COVID-19. В июне министерство здравоохранения РФ одобрило отечественный вариант этого лекарства. Оно может появиться в некоторых аптеках уже 21 сентября, уточняет Ura.ru. Причём производитель разрабатывает другие препараты для лечения COVID-19 и его осложнений.

