Больше двух десятков детей заболели туберкулезом в Новосибирске

В Новосибирске с начала года было выявлено 24 новых случая заболеваемости туберкулезом среди детей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.

При этом отмечается, что показатель заболеваемости снижается, так как за весь 2023 год было выявлено 48 случаев туберкулёза среди детей, передает «ФедералПресс». Основными методами выявления заболевания сегодня являются профилактические осмотры с помощью пробы Манту и Диаскинтеста.