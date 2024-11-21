Больше двух десятков детей заболели туберкулезом в Новосибирске
В Новосибирске с начала года было выявлено 24 новых случая заболеваемости туберкулезом среди детей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.
При этом отмечается, что показатель заболеваемости снижается, так как за весь 2023 год было выявлено 48 случаев туберкулёза среди детей, передает «ФедералПресс». Основными методами выявления заболевания сегодня являются профилактические осмотры с помощью пробы Манту и Диаскинтеста.
Ранее воспитатель детского сада заразила туберкулезом девять детей в селе Чаа-Холь в Туве. По данным правоохранителей, в августе 2022-феврале 2023 года женщина, работавшая воспитателем ясельной группы в сельском детсаду «Солнышко», заразилась туберкулезом. При этом воспитательница скрыла факт заболевания и продолжила работать.
Как отметили в прокуратуре, туберкулезом заразились девять малолетних детей. Воспитатель стала фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Известно, что заболевшие туберкулезом дети выздоровели, однако продолжают получать лечение, передает «Радиоточка НСН».
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Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru