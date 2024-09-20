«Больше 200 тысяч тонн»: Россия потеряла 13% урожая яблок из-за заморозков

«Оценить ущерб от майских заморозков мы пока не можем. То, что публиковал Минсельхоз, это что-то около 200 тысяч тонн. Это примерно 13% от объема урожая. Но тут еще вопрос о товарных и нетоварных яблоках. Когда мы говорим о яблоках, выращенных в России, стоит делить цифру урожая примерно на два, потому что около половины яблок – это яблоки технического качества, что идет на переработку», - рассказала она.

В связи с этим на полках магазинов могут появиться «технические яблоки», но они будут дешевле.

«В этом году, возможно, будет перераспределение между этими объемами. Некоторые технические яблоки могут пойти в торговые сети как самые дешевые. Такое у нас уже было в 2015 году после ввода ограничения поставок в 2014. Торговые сети были вынуждены перестраиваться. Производители яблок в южных регионах сообщили, что заморозки существенно хозяйствам не повредили. Но урожай там тоже сократится», - заключила собеседница НСН.

В конце июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, передает «Радиоточка НСН».

