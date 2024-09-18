«Большая проблема»: Россиян предупредили о рисках взрыва смартфона из-за взрывчатки
Ситуация со взрывами пейджеров в Ливане заставит изучить устройства у большинства людей, занимающих высокопоставленные должности, отметил в эфире НСН Денис Кусков.
Существуют риски того, что в смартфоны могут также заложить взрывное устройство, как в пейджеры в Ливане, поэтому потребителям нужно покупать их только у официальных поставщиков, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Ранее канал Sky News Arabia сообщил, что разведка Израиля могла ввести пентаэритриттетранитрат (мощное бризантное взрывчатое вещество) в батареи новых пейджеров, которые «Хезболла» начала использовать примерно в феврале. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что если бы фабрики выпускали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент произошел. Кусков допустил, что смартфоны могут также начинить взрывным устройством.
«Это достаточно большая проблема, потому что если люди будут понимать, что они могут купить смартфоны и они будут взрываться, то это заметно ухудшит продажи, потому что у людей начнется истерика и так далее. Также для меня было очевидно, что простой перегрев пейджера не может привести к подобным событиям. Неоднократно были случаи взрыва аккумуляторной батареи на смартфоне, но они не приводили к каким-то катастрофическим результатам, смертельным. Очевидно, что на столе производства или логистики от производства до продажи были занесены туда какие-то детонирующие комплектующие. Конечно, желательно приобретать технику у прямых поставщиков в официальных магазинах, чтобы не было подобных ситуаций в будущем», – сказал Кусков.
Он отметил, что ситуация со взрывами пейджеров в Ливане заставит изучить устройства у большинства людей, занимающих высокопоставленные должности.
«Первые лица государства не пользуются подобной техникой. Те устройства, которыми они пользуются, проходят тщательную проверку. Поэтому очевидно, что вчерашние события обязательно приведут к тому, что будут изучены устройства у большинства людей, занимающих высокопоставленные должности. Это должно привести к минимизации подобных событий. За современную историю таких ситуаций с таким охватом людей в потребительской части не было», – добавил собеседник НСН.
Ранее канал Al Jazeera сообщил, что вес взрывчатого вещества в каждом устройстве «не превышал 20 граммов». По данным телеканала, пейджеры были импортированы пять месяцев назад. Каким образом произошла активация заряда, сейчас разбираются. При этом в израильских военных пабликах вспоминают, что ранее уже были похожие, хотя и единичные акции с лидерами палестинского движения ХАМАС, которым взрывчатку закладывали в телефон, передает «Радиоточка НСН».
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