«Большая проблема»: Россиян предупредили о рисках взрыва смартфона из-за взрывчатки

Существуют риски того, что в смартфоны могут также заложить взрывное устройство, как в пейджеры в Ливане, поэтому потребителям нужно покупать их только у официальных поставщиков, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Ранее канал Sky News Arabia сообщил, что разведка Израиля могла ввести пентаэритриттетранитрат (мощное бризантное взрывчатое вещество) в батареи новых пейджеров, которые «Хезболла» начала использовать примерно в феврале. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что если бы фабрики выпускали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент произошел. Кусков допустил, что смартфоны могут также начинить взрывным устройством.