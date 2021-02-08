Большая часть вузов в России вернется к очному обучению в течение февраля
Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире канала "Россия 1" заявил о готовности большей части вузов страны вернуться к очному обучению в ближайшие две-три недели. Об этом сообщает Интерфакс.
Из 1258 высших учебных заведений в России лишь 462 (37%), по словам министра, работают удаленно, остальные вернулись к очному формату или же чередуют оба способа обучения. При этом, по данным Фалькова, половина из 246 тысяч преподавателей продолжает работать дистанционно.
По мнению главы ведомства, вузы справились с "удаленкой" по-разному, но оценивать уровень знаний студентов сразу после выхода на очные занятия в министерстве не планируют. Фальков предположил, что потребуется корректировка учебных планов и дополнительные курсы, чтобы устранить возникшие за время отсутствия традиционных занятий пробелы.
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