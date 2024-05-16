Большая часть опрошенных работающих россиян считают сферу IT самой интересной

Самой интересной сферой для работы большее число опрошенных работающих россиян (16%) считают IT, интернет и телеком, передает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Авито Работа».

«Рабочие, курьеры и юристы»: Какие профессии ИИ заменит уже через пять лет

Отмечается, что мужчины чаще проявляют интерес к сфере IT, чем женщины. Помимо этой сферы россияне считают интересной работу в гостинично-ресторанном бизнесе (14% респондентов) и в сфере искусства и культуры (12% опрошенных).

Ранее эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что искусственный интеллект уже через пять-десять лет сможет заменить рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

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ФОТО: РИА Новости
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