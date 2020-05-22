Больницы в Москве под коронавирус начали возвращать к обычной работе

Власти российской столицы приняли решение о начале возвращения к обычной работе некоторых корпусов городских больниц, которые были перепрофилированы под прием заражённых коронавирусом. Об этом объявлено по итогам селекторного совещания мэра Сергея Собянина с главными врачами московских клиник, он обсудили вопросы организации плановой медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в качестве первого шага один из корпусов городской клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого возобновит прием пациентов, которым необходимо лечение с хирургическим вмешательством по профилю урология. Там будут организованы инновационные операции с применением робота «Да Винчи», передает ТАСС.

Градоначальник также рассказал, что медицинские учреждения мегаполиса в период распространения коронавируса будут предоставлять плановую стационарную помощь по временному стандарту. В частности, горожанам, которым вынужденно отложили госпитализацию, несмотря на полученное направление, не надо будет переоформлять документы и сдавать новые анализы. Им всё равно предоставят стационарную помощь.

Помимо этого, при госпитализации в стационар пациентам гарантирован полный комплекс диагностики на коронавирус по медицинскому полису. Плановое лечение в стационаре будет начинаться после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19.

