Больницы РФ получили первые партии препарата от COVID-19
Первая партия отечественного лекарства, эффективного против нового коронавируса под наименованием «Авифавир» поступила в больницы России. Препарат поставлен в клиники Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург. Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций.
Как отмечает RT, в текущем месяце предполагается поставить в российские больницы 60 тысяч курсов «Авифавира».В случае потребности объём выпуска препарата могут нарастить до 2 миллионов курсов в год.
На минувшей неделе производитель - резидент «Сколкова» получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения на этот противовирусный препарат. «Авифавир» изучен с 2014 года, когда под наименованием «Авиган» применялся в Японии против тяжелых форм гриппа.
На первом этапе клинических исследований «Авифавир» показал безопасность, не появилось никаких новых побочных эффектов, передает Москва 24. Эффективность препарата составила более 80%. Он выпускается совместным предприятием РФПИ и ГК «Химрар». Это первая отечественная разработка на основе «Фавипиравира».
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