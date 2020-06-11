Больницы РФ получили первые партии препарата от COVID-19

Первая партия отечественного лекарства, эффективного против нового коронавируса под наименованием «Авифавир» поступила в больницы России. Препарат поставлен в клиники Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург. Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций.

Как отмечает RT, в текущем месяце предполагается поставить в российские больницы 60 тысяч курсов «Авифавира».В случае потребности объём выпуска препарата могут нарастить до 2 миллионов курсов в год.

На минувшей неделе производитель - резидент «Сколкова» получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения на этот противовирусный препарат. «Авифавир» изучен с 2014 года, когда под наименованием «Авиган» применялся в Японии против тяжелых форм гриппа.

На первом этапе клинических исследований «Авифавир» показал безопасность, не появилось никаких новых побочных эффектов, передает Москва 24. Эффективность препарата составила более 80%. Он выпускается совместным предприятием РФПИ и ГК «Химрар». Это первая отечественная разработка на основе «Фавипиравира».

