Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больница на текущий момент на 100% заполнена пациентами с COVID-19. Об этом Проценко заявил в интервью RT Russia.

Таким образом, в больнице находятся 870 пациентов. По словам Проценко, 137 из них находятся в реанимационном отделении.

По мнению главврача, люди легкомысленно относятся к заболеванию, несмотря на рост случаев заражения во всем мире. Согласно данным оперштаба, за последние сутки в РФ зафиксировано более 19,4 тыс. Новых случаев COVID-19, из них свыше 5,2 тыс. В Москве.

