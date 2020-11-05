Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что больница на текущий момент на 100% заполнена пациентами с COVID-19. Об этом Проценко заявил в интервью RT Russia.
Таким образом, в больнице находятся 870 пациентов. По словам Проценко, 137 из них находятся в реанимационном отделении.
По мнению главврача, люди легкомысленно относятся к заболеванию, несмотря на рост случаев заражения во всем мире. Согласно данным оперштаба, за последние сутки в РФ зафиксировано более 19,4 тыс. Новых случаев COVID-19, из них свыше 5,2 тыс. В Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с COVID-19
- Минобороны Армении: В районе Шуши уничтожены азербайджанские военные
- СМИ: Байден отрывается от Трампа в Неваде и сокращает разрыв в двух штатах
- Трамп подал иски во всех выбравших Байдена штатах
- Юрист объяснил, почему ношение шарфа вместо маски обернется штрафом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru