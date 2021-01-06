Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Боливии на основе данных российских клинических исследований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что боливийское Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (AGEMED) зарегистрировало российскую вакцину по ускоренной процедуре на основе итогов третьей фазы исследований в РФ. Ранее этот механизм применили при регистрации препарата в Аргентине.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, регистрация вакцины «спасёт множество жизней и предотвратит распространение коронавируса». Кроме того, руководитель фонда ожидает скорого одобрения вакцины в других латиноамериканских странах и по всему миру.
В конце декабря Боливия подписала контракт на поставку 5,2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru