Боливия впервые приняла участие в детском конкурсе Роспотребнадзора

Посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте назвала прекрасным проектом премию международную детско-юношескую премию Роспотребнадзора «Экология – дело каждого», в которой в этом году впервые приняли участие дети из ее страны.

«Это прекрасный проект, и наши дети должны общаться на эти темы. Они иногда даже учат нас тому, что полезно сделать для экологии, а что нет. Я буду только рада, если ещё больше детей из Боливии узнают о премии. Главное, что здесь нет такого барьера, как язык, и дети узнают друг друга, Россию и интересуются общими темами», – сказала Урсагасте на встрече с главой Росприроднадора Светланой Радионовой.

Со своей стороны, Радионова пригласила детей из Боливии продолжить участие в премии и рассказала о представленных на нее работах.

«Школьник из города Ла-Пас, десятилетний Уго Андрес Саабедра Торрес посвятил свою работу озеру Титикака. Это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды и второе по площади поверхности. Его часто называют высочайшим в мире судоходным озером», - отметила глава Росприроднадора.

Она уточнила, что работа боливийского школьника была представлена в номинациях «Экомир» и «Экофокус».

По словам Радионовой, премия службы направлена на то, чтобы сохранить окружающую среду и привить экологические привычки детям и подросткам.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в марте прошлого года. С момента объявления старта второго сезона на проект поступило более тысячи работ от ребят из 33 стран мира. Это в три раза больше по сравнению с 2021 годом.

В премии участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет и подавали заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф.

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора является АНО «Центр «Арктические инициативы», федеральные партнёры - АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок» и Московский зоопарк. Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, генеральный радиопартнёр – Business FM.

Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.

