Болгария закупит все одобренные Евросоюзом вакцины от COVID-19

Болгария готовит план вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства страны.

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания во вторник премьер-министр Бойко Борисов заявил, что власти обеспечат все предложенные Еврокомиссией виды вакцин. Глава правительства уже поручил взяться за подготовку планов обеспечения вакцинами граждан из групп риска.

Кроме того, Борисов подчеркнул важность выполнения в Болгарии мер противодействия распространению инфекции. По его словам, каждому гражданину необходимо носить защитные маски, проводить дезинфекцию, соблюдать дистанцию и в случае необходимости оставаться на карантине.

С начала пандемии коронавируса в Болгарии зафиксировали 102 тысячи случаев заражения, 30 317 человек выздоровели, 2 282 пациентов скончались.

