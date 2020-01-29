Болгария вдвое сократит закупки российского газа
Власти Болгарии планируют диверсифицировать источники поставок газа, частично заменив голубое топливо из России поставками сжиженного природного газа (СПГ), а также поставками по газопроводу TANAP из Азербайджана. Такое заявление сделала министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, передает «Интерфакс».
Сейчас почти весь потребляемый в Болгарии газ – российский. Однако до конца 2020 года доля российского газа в потреблении должна снизиться до 50%, сказала глава болгарского Минэнерго.
Петкова сделали заявление в контексте рабочего визита в США. В июне 2019 года Болгария получила первые поставки американского СПГ.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что болгары уже сейчас могут существенно сократить долю России в поставках газа, передает РИА ФАН. По словам Юшкова, Болгария уже имеет контракт с Азербайджаном на поставку 30% от всего необходимого ей объема.
Российский газ с 1 января 2020 года поступает в Болгарию по «Турецкому потоку» в обход Украины.
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