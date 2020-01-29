Болгария вдвое сократит закупки российского газа

Сейчас почти весь потребляемый в Болгарии газ – российский. Однако до конца 2020 года доля российского газа в потреблении должна снизиться до 50%, сказала глава болгарского Минэнерго.

Петкова сделали заявление в контексте рабочего визита в США. В июне 2019 года Болгария получила первые поставки американского СПГ.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что болгары уже сейчас могут существенно сократить долю России в поставках газа, передает РИА ФАН. По словам Юшкова, Болгария уже имеет контракт с Азербайджаном на поставку 30% от всего необходимого ей объема.

Российский газ с 1 января 2020 года поступает в Болгарию по «Турецкому потоку» в обход Украины.

