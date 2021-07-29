Болгария разрешила въезд без ПЦР-тестов для привитых «Спутником V» россиян
Власти Болгарии разрешили въезд в страну без предъявления ПЦР-тестов для россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Ранее всем прибывающим из РФ требовался ПЦР-тест, даже при наличии прививки или перенесенного заболевания, отмечает телеканал «360».
Для въезда в Болгарию с 29 июля по 31 августа россиянам необходимо будет предъявить сертификат о полной вакцинации «Спутником V» на английском языке с указанием данных загранпаспорта. Для непривитых разрешен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия, либо сделанного за 48 часов до прибытия отрицательного теста на антиген, отмечает РЕН ТВ.
Россиянам, которые переболели COVID-19, достаточно справки о перенесенном заболевании, при этом с момента выздоровления должно пройти не более 180 дней.
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