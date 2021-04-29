Болгария начнет принимать иностранных туристов с мая

Иностранные туристы смогут приезжать на отдых в Болгарию с мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что исключения составят граждане Индии, Бангладеша, Бразилии и стран Африки. Согласно распоряжению правительства, въезжающие должны либо быть вакцинированы, либо иметь подтверждение о перенесенной болезни COVID-19, либо иметь при себе ПЦР-тест, сделанный за трое суток до прилета.