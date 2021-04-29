Болгария начнет принимать иностранных туристов с мая

Иностранные туристы смогут приезжать на отдых в Болгарию с мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что исключения составят граждане Индии, Бангладеша, Бразилии и стран Африки. Согласно распоряжению правительства, въезжающие должны либо быть вакцинированы, либо иметь подтверждение о перенесенной болезни COVID-19, либо иметь при себе ПЦР-тест, сделанный за трое суток до прилета.

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Ранее в болгарском МИД отметили, что консульские службы смогут начать оформление виз россиянам сразу после распоряжения властей.

В Болгарии наблюдается стабильное снижение количества заражений коронавирусом. Так, за минувшие сутки число зафиксированных заражений составило 1382, что на 468 меньше, чем сутками ранее.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмБолгария
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