Болгар раскрыла подробности отношений с Дуровы в прошлом
Мать предполагаемых детей основателя мессенджер Telegram Павла Дурова Ирина Болгар поделилась подробностями отношений с бизнесменом в прошлом.
По ее словам, все расходы брал на себя Дуров, однако в 2022 году у пары начались первые ссоры. Когда они «порвали», Дуров, по словам Болгар, заблокировал девушке доступ к банковским счетам и отказался подписывать бумаги, чтобы продлить действующие на тот момент европейские документы Ирины и детей.
Болгар в своих соцсетях заявила, что Дуров поставил ей ультиматум: если она пойдет в суд, то он навсегда прекратит финансовую поддержку, а документы на право пребывания в Европе отменят. Он был готов помогать деньгами только в том случае, если девушка с детьми переберется в ОАЭ.
Экс-возлюбленная бизнесмена решила отстаивать их права в суде, что, по ее мнению, было бы невозможным в Эмиратах. Также Болгар добавила, что были и «причины по состоянию здоровья», о которых знал Дуров, поэтому она отказалась от вынужденного переезда.
Ранее семейный юрист Илья Титов в беседе с НСН заявил, что Болгар сможет претендовать на долю в компании, если проживала с ним в одной из стран, где подобные отношения готовы приравнять к официальному браку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru