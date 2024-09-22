Болгар раскрыла подробности отношений с Дуровы в прошлом

По ее словам, все расходы брал на себя Дуров, однако в 2022 году у пары начались первые ссоры. Когда они «порвали», Дуров, по словам Болгар, заблокировал девушке доступ к банковским счетам и отказался подписывать бумаги, чтобы продлить действующие на тот момент европейские документы Ирины и детей.



Болгар в своих соцсетях заявила, что Дуров поставил ей ультиматум: если она пойдет в суд, то он навсегда прекратит финансовую поддержку, а документы на право пребывания в Европе отменят. Он был готов помогать деньгами только в том случае, если девушка с детьми переберется в ОАЭ.



Экс-возлюбленная бизнесмена решила отстаивать их права в суде, что, по ее мнению, было бы невозможным в Эмиратах. Также Болгар добавила, что были и «причины по состоянию здоровья», о которых знал Дуров, поэтому она отказалась от вынужденного переезда.

Ранее семейный юрист Илья Титов в беседе с НСН заявил, что Болгар сможет претендовать на долю в компании, если проживала с ним в одной из стран, где подобные отношения готовы приравнять к официальному браку.

