Болевшего COVID-19 главу Алтайского края доставили в больницу
Главу Алтайского края Виктора Томенко доставили в больницу с двусторонней пневмонией, пишет RT со ссылкой на сайт правительства региона.
Ранее чиновник проходил лечение от коронавируса дома. Отмечается, что новый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Инфекцию у Томенко выявили 22 сентября.
19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в Instagram, что ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусной инфекцией. А в конце августа глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что во второй раз заразился коронавирусом, передает Ura.ru. Ранее он уже перенес заболевание в конце мая - начале июня.
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