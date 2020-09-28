Болевшего COVID-19 главу Алтайского края доставили в больницу

Главу Алтайского края Виктора Томенко доставили в больницу с двусторонней пневмонией, пишет RT со ссылкой на сайт правительства региона.

Ранее чиновник проходил лечение от коронавируса дома. Отмечается, что новый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре

Инфекцию у Томенко выявили 22 сентября.

19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в Instagram, что ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусной инфекцией. А в конце августа глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что во второй раз заразился коронавирусом, передает Ura.ru. Ранее он уже перенес заболевание в конце мая - начале июня.

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ФОТО: пресс-служба правительства Алтайского края
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