Более тысячи заключенных в России заразились COVID-19
Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал, что за время пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране подтверждён 1 591 случай заражения коронавирусом, сообщает агентство ТАСС.
Бояринев уточнил, что, по состоянию на 22 октября, выздоровели 1 452 человека, или 91,2% из тех, у кого выявили COVID-19, один осужденный умер, продолжают болеть 138 человек.
Замдиректора ФСИН отметил, что была проведена масштабная работа по противодействию коронавирусу, благодаря чему в 11 территориальных органах ведомства не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. «Это, например, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ивановская, Самарская, Курганская, Воронежская, Тамбовская области", - добавил Бояринев.
По данным оперштаба на 30 октября, в России установлен очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом - заразились 18 283 человека. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 599 967 пациентов. Умерло 27 656 человек, выздоровели 1 200 560 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru