Более тысячи заключенных в России заразились COVID-19

Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал, что за время пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране подтверждён 1 591 случай заражения коронавирусом, сообщает агентство ТАСС.



Бояринев уточнил, что, по состоянию на 22 октября, выздоровели 1 452 человека, или 91,2% из тех, у кого выявили COVID-19, один осужденный умер, продолжают болеть 138 человек.



Замдиректора ФСИН отметил, что была проведена масштабная работа по противодействию коронавирусу, благодаря чему в 11 территориальных органах ведомства не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. «Это, например, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ивановская, Самарская, Курганская, Воронежская, Тамбовская области", - добавил Бояринев.

По данным оперштаба на 30 октября, в России установлен очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом - заразились 18 283 человека. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 599 967 пациентов. Умерло 27 656 человек, выздоровели 1 200 560 человек.

