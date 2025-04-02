Более тысячи работ собрала первая всероссийская акция «Игрушка ветерану»

Более тысячи мягких игрушек и открыток собрали участники всероссийской акции «Игрушка ветерану» по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие впервые организовано в рамках Международной премии «Экология – дело каждого», сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В акции приняли участие взрослые и дети из регионов России и ближнего зарубежья. Они сами создали символ премии - плюшевых белых медведей по имени Умка из знаменитого мультфильма, а также написали поздравительные открытки ветеранам. Все подарки вручат фронтовикам в разных населенных пунктах страны. Глава ведомства от себя пожелала ветеранам долголетия и сердечного тепла.

Больше всего памятных подарков прислали участники акции из Пензенской области и Татарстана. Особые пожелания и письма пришли из Санкт-Петербурга с подписью «жители Ленинграда». Активное участие в акции приняли работники территориальных управлений Росприроднадзора вместе с семьями. Радионова отметила душевный, не дежурный подход к подаркам для ветеранов.

Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена 31 марта 2021 года. Её лауреатами становятся авторы интересных идей, инициатив и проектов, которые посвящены защите окружающей среды. Участвуют в соискании награды дети и взрослые со всего земного шара. Приём заявок на пятый юбилейный сезон Премии завершился 1 апреля этого года. Лауреатам и победителям вручат ценные подарки, они также смогут в приоритетном порядке поступить в 150 отечественных вузов.

Премию поддержали: ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ»,АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты» и другие.