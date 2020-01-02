Более тысячи московских пар намерены пожениться в «красивые» даты февраля
2 января 202017:29
В московские ЗАГСы подано более тысячи заявлений для регистрации браков в «красивые» даты февраля. Об этом РИА Новости сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Будущие молодожены выбрали для торжественных церемоний 2, 20 и 22 февраля.
Чтобы удовлетворить спрос всех желающих, в Москве дополнительно организуют работу трех отделов ЗАГС 2 февраля и в 34 отделах - 20 февраля.
Больше всего заявлений подано на 20 февраля 2020 года. По данным Раковой, их свыше 700 заявлений, дополняет Газета.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов
- «Похитительница» семилетней москвички объяснила свой поступок
- Умер автор БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
- Более тысячи московских пар намерены пожениться в «красивые» даты февраля
- В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба