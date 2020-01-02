Более тысячи московских пар намерены пожениться в «красивые» даты февраля

Чтобы удовлетворить спрос всех желающих, в Москве дополнительно организуют работу трех отделов ЗАГС 2 февраля и в 34 отделах - 20 февраля.

Больше всего заявлений подано на 20 февраля 2020 года. По данным Раковой, их свыше 700 заявлений, дополняет Газета.ru.



