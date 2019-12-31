Около 500 пар зарегистрируют брак 31 декабря

Почти 500 пар решили заключить брачный союз в столичных отделах ЗАГС в преддверии Нового года. Такие данные привели в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Там также отметили, что сегодня, помимо прочего, можно получить нужный документ или подать заявление на регистрацию бракосочетания.

Как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, обычно торжественные церемонии бракосочетания в отделах ЗАГС проводятся по пятницам и субботам.

Однако 31 декабря было сделано исключение. Зарегистрировать свой брак можно в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного, отмечает Москва 24.

При этом в десяти отделах для молодоженов и их гостей работают инстапринтеры - эти аппараты позволяют моментально напечатать опубликованное в Интернете фото.

