Более тысячи детей приняли участие в новогоднем квесте в Музее Победы

Вода частично залила проезжую часть Перовского шоссе на юго-востоке Москвы

Рабочую группу по борьбе с мошенниками в сфере недвижимости создадут в Москве

Завершена проходка тоннелей между будущими станциями метро «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева»

Более 52 тыс машин премиум-класса переместили на спецстоянки с начала года в Москве

На столичную Детскую городскую клиническую больницу им. З. А. Башляевой обрушился «Десант Дедов Морозов»