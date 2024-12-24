Более тысячи детей приняли участие в новогоднем квесте в Музее Победы
Более одной тысячи детей поучаствовали в новогоднем историческом квесте в Музее Победы, который стартовал 21 декабря.
Программа «Елка Победы» проводится для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Среди первых участников квеста — дети военнослужащих в зоне спецоперации, ветеранов боевых действий, сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В рамках мероприятия ребята отправились в увлекательное путешествие по уникальному иммерсивному музейному пространству «Подвиг Народа». В Музее Победы их ждали исторические декорации, костюмированные персонажи, шифры, головоломки и захватывающий лазертаг.
После игр дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили участникам квеста новогодние тематические подарки и зажгли Елку Победы.
Новогодний исторический квест «Елка Победы» будет проходить в музее на Поклонной горе до 12 января 2025 года.
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