Более тысячи детей приняли участие в новогоднем квесте в Музее Победы

Более одной тысячи детей поучаствовали в новогоднем историческом квесте в Музее Победы, который стартовал 21 декабря.

Программа «Елка Победы» проводится для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Среди первых участников квеста — дети военнослужащих в зоне спецоперации, ветеранов боевых действий, сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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В рамках мероприятия ребята отправились в увлекательное путешествие по уникальному иммерсивному музейному пространству «Подвиг Народа». В Музее Победы их ждали исторические декорации, костюмированные персонажи, шифры, головоломки и захватывающий лазертаг.

После игр дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили участникам квеста новогодние тематические подарки и зажгли Елку Победы.

Новогодний исторический квест «Елка Победы» будет проходить в музее на Поклонной горе до 12 января 2025 года.

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ФОТО: скриншот видео Музей Победы
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