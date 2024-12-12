Музей Победы откроет новогоднюю выставку, которая объединит 150 экспонатов
Новогодняя выставка «История в миниатюре – взгляд сквозь века» откроется 18 декабря в Музее Победы и будет работать до 12 января 2025 года, сообщили в музее.
Новая экспозиция, которая приурочена к зимнему празднику, расскажет не только о традициях празднования Нового года, о елочных игрушках и подарках, но и о военной истории государства. В создании выставки в том числе принимали участие Клуб военачальников РФ, Объединение Военно-исторической миниатюры Московского отделения Российского военно-исторического общества, студия оловянной миниатюры «Русский раритет», а также частные коллекционеры.
В музее отметили, что выставка будет частью праздничных мероприятий, которые проходят в музее накануне Нового года. Так, ожидаются мастер-классы, праздничные концерты и исторический квест «Елка Победы», который соберет в музее ребят от 6 до 13 лет. В первый раз увлекательное командное путешествие пройдет по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Во время игры ребят ждут костюмированные персонажи, приключения в исторических декорациях и схватка с коварным компьютерным вирусом.
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Выставка «История в миниатюре – взгляд сквозь века» объединит порядка 150 подлинных экспонатов. На ней представят новогодние елочные игрушки и открытки середины ХХ века из фондов Музея Победы. В числе экспонатов также уникальная коллекция «Солдаты Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», которая была передана в дар музею на Поклонной горе. Посетители также смогут увидеть коллекцию игрушек, выполненную по эскизам Михаила Шемякина к легендарному балету «Щелкунчик». Художник не просто создал декорации и эскизы костюмов, но и вместе с Валерием Гергиевым стал полноправным соавтором этого спектакля.
Основу выставки составят коллекции оловянных солдатиков, которые иллюстрируют различные эпохи истории России – от призвания варягов до войны в Афганистане. Куратор выставки, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Иван Колегаев отметил, что история солдатиков уходит корнями в глубокую древность. Он рассказал, что наибольшую популярность эти игрушки приобрели в XIX-XX веках, и постепенно оловянные солдатики стали не только детской забавой, но и предметом коллекционирования.
Гостям музея представят свыше 100 оловянных солдатиков. Это, в частности, изображение правителей России – Юрия Долгорукого, Рюрика, Александра Невского, Петра Первого, Екатерины Великой, Ленина и многих других. В экспозиции также покажут воинов России разных эпох. Фигурки точно передают детали их обмундирования и вооружения. Посетители увидят новгородского ратника и московского стрельца, а также партизана времен Великой Отечественной. Среди миниатюр не только рядовые бойцы, но и прославленные полководцы, например, Маршал Победы Георгий Жуков, генерал Скобелев.
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