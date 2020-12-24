Более трети россиян считает случившееся с Навальным инсценировкой
Большинство жителей России (78%) слышали об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в опросе «Левада-центра».
61% респондентов заявили, что «что-то об этом слышали», еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% участников опроса признались, что впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились с ответом.
При этом 30% считают, что «никакого отравления не было, это инсценировка». Еще 19% расценивают произошедшее как «провокацию западных спецслужб», а 15% респондентов ответили, что «это попытка власти устранить политического оппонента».
Между тем, газета «Известия» со ссылкой на российский дипломатический источник сообщила, что Россия и ОЗХО столкнулись с трудностями при попытке согласовать визит международных экспертов для расследования обстоятельств ситуации с Алексеем Навальным. По данным издания, Москва требует от организации обмена пробами и совместной работы, а ОЗХО намерена забрать имеющиеся у России материалы, ничего не дав взамен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru