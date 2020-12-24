СМИ: США считают, что российские власти применили «Новичок» против Навального

Вашингтон полагает, что сотрудники ФСБ применили вещество группы «Новичок» для отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента США.

«Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей», - заявил официальный представитель госдепа, добавив, что российская сторона «выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора», отвлекая внимание от серьезных вопросов.