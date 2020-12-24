СМИ: США считают, что российские власти применили «Новичок» против Навального
Вашингтон полагает, что сотрудники ФСБ применили вещество группы «Новичок» для отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента США.
«Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей», - заявил официальный представитель госдепа, добавив, что российская сторона «выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора», отвлекая внимание от серьезных вопросов.
Он отметил, что российские власти должны на них ответить.
Ранее ФСБ уже отвергала подобные обвинения, выдвинутые в очередном «расследовании» с участием CNN.
Берлинская клиника Charite накануне опубликовала в журнале Lancet развернутый отчет о лечении Алексея Навального, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что это было сделано с согласия самого пациента.
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