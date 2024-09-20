Более шести тысяч человек эвакуировали из приграничья Курской области за неделю
Более 6 200 жителей Курской области убыли из приграничных районов за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В сообщении говорится, что граждане убывали в безопасные районы как организованными колоннами, так и самостоятельно.
«Связь с родственниками удалось восстановить более 100 жителям приграничья. Всего воссоединены 744 семьи», - добавили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не сомневаются, что Вооружённые силы РФ исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru