Более шести тысяч человек эвакуировали из приграничья Курской области за неделю

Более 6 200 жителей Курской области убыли из приграничных районов за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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В сообщении говорится, что граждане убывали в безопасные районы как организованными колоннами, так и самостоятельно.

«Связь с родственниками удалось восстановить более 100 жителям приграничья. Всего воссоединены 744 семьи», - добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не сомневаются, что Вооружённые силы РФ исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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