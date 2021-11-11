Более шести тыс вагонов столичного метро проходят ежедневную дезинфекцию

Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился с процессом дезинфекции вагонов в электродепо «Солнцево» московского метрополитена. Как отметил градоначальник, городской общественный транспорт не снижает интенсивность функционирования, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

По словам мэра, частота движения, регулярность поездок остаются необходимыми требованиями, чтобы миллионы пассажиров каждый день не испытывали проблем, не возникало толчеи.

«Помимо этого, конечно, требуется серьезная обработка всего подвижного состава в условиях пандемии коронавируса: метрополитена, трамваев, автобусов, пригородных электричек», - подчеркнул Собянин. Он также в очередной раз заявил о необходимости надевать маски пассажирами во время поездок в транспорте.

Московский метрополитен в условиях пандемии увеличил частоту дезинфекции объектов и подвижного состава. Вагоны, ожидающие рейсов в электродепо, два раза обрабатывают средствами дезинфекции. Кроме того, каждые два часа дезинфицируются пассажирские вагоны, поручни эскалаторов, ручки дверей и кассовые блоки. В общей сложности в приписном парке метро - 6 тысяч вагонов.

В среднем от 5 до 10 раз увеличено количество работ, связанных с дезинфекцией. При этом в работе используются только жидкости и средства, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Кроме того, ежедневно обрабатывается 15,5 тысяч вагонов пригородных элетричек, трамваев, автобусов, электробусов, объекты пассажирской инфраструктуры.

