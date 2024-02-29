Более половины россиян рассказали, что занимаются спортом
Более половины россиян (64%) заявили, что занимаются спортом в той или иной степени. Среди них каждый пятый (19%) делают это каждый день, большинство - два-три раза в неделю (61%), 13% - раз в неделю, и 7% реже уделяют время спорту. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты совместного исследования Mediacom.Expert и Anketolog.ru.
Так, 86% россиян смотрят спортивные передачи по телевизору, 45% - время от времени, 22% - крайне редко, 19% - постоянно.
Среди любимых по зрелищности видов спорта граждане назвали соревнования по плаванию (40%), 32% предпочитают футбол, примерно столько же (30%) - фигурное катание. По 26% отметили волейбол, легкую атлетику, биатлон и бег на лыжах, четверть - хоккей. 23% россиян предпочитают художественную гимнастику, 21% - спортивную, и лишь 18% любят наблюдать по телевизору за баскетболом.
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