Более половины россиян рассказали, что занимаются спортом

Более половины россиян (64%) заявили, что занимаются спортом в той или иной степени. Среди них каждый пятый (19%) делают это каждый день, большинство - два-три раза в неделю (61%), 13% - раз в неделю, и 7% реже уделяют время спорту. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты совместного исследования Mediacom.Expert и Anketolog.ru.