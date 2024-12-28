Более половины россиян потратят на подарки для родных до 10 тысяч рублей

Более половины россиян потратят на подарки для родных до 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного банком ВТБ.

Еще четверть опрошенных (24%) потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей, передает «Газета.Ru». Не планируют ничего покупать 4% респондентов.

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Большинство (23%) россиян готовы потратить на новогодние подарки до 3000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Роскачества. При этом потратить на новогодние подарки 3000-5000 рублей или 5000-10 000 рублей планировали по 18% жителей страны, на расходы в 10-15 тысяч рассчитывают 12% опрошенных, 15-20 тысяч готовы потратить 7% россиян. Более 20 тысяч рублей за подарки готовы заплатить только 5% граждан.

Ранее член Гильдии маркетологов Николас Коро назвал лучшие варианты новогодних подарков, пишет RT. По его словам, в этот список входят ювелирные украшения, подарочные книги, одежда.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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