Более половины россиян потратят на подарки для родных до 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного банком ВТБ.

Еще четверть опрошенных (24%) потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей, передает «Газета.Ru». Не планируют ничего покупать 4% респондентов.