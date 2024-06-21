Более половины россиян оставят о заведении хороший отзыв, если им понравится музыка

Каждый пятый россиянин заявил, что его не волнует громкая музыка в торговых центрах, ресторанах, спортклубом и других заведениях, отмечает «Газета.Ru».

Порядка 56% респондентов заявили, что готовы оставить хороший отзыв заведению, если им понравится музыка, которая там звучала, еще 18% опрошенных поделились, что в таком случае даже оставят больше чаевых.

Ранее стало известно, что с 2019 года число караоке-баров в России выросло на 18%, напоминает RT.

