Более половины россиян не получат годовую премию
Больше половины россиян (56%) останутся без годовой премии в 2020 году. Об этом говорят данные исследования аналитиков сервиса поиска работы HeadHunter.
Только 9% опрошенных сообщили, что получат годовое вознаграждение полностью, передает РИА Новости. Еще 30% респондентов признались, что им неизвестно, будет ли им назначена премия.
В России на премию с основном рассчитывают работники в сфере добычи сырья (27%) и в госсекторе (18%). А вот трудящимся в сфере искусства, массмедиа и продаж годовой бонус как правило не платят, отмечает Ura.ru.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что премии по окончании года планирует выплатить своим сотрудникам каждая третья компания. Однако лишь в 17% из них вознаграждение получат все сотрудники, передает RT.
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