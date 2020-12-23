Более половины россиян не получат годовую премию

Только 9% опрошенных сообщили, что получат годовое вознаграждение полностью, передает РИА Новости. Еще 30% респондентов признались, что им неизвестно, будет ли им назначена премия.

В России на премию с основном рассчитывают работники в сфере добычи сырья (27%) и в госсекторе (18%). А вот трудящимся в сфере искусства, массмедиа и продаж годовой бонус как правило не платят, отмечает Ura.ru.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что премии по окончании года планирует выплатить своим сотрудникам каждая третья компания. Однако лишь в 17% из них вознаграждение получат все сотрудники, передает RT.

