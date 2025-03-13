Более половины россиян не обращаются к психологам из-за выгорания
Несмотря на негативные последствия профессионального выгорания, 64,2% опрошенных признались, что не обращались к психологам или другим специалистам из-за стресса на работе, следует из результатов исследования «Ингосстраха» совместно с Финансовым университетом.
При этом только 2,8% респондентов неоднократно прибегали к помощи специалистов из-за проблемы профессионального выгорания, а 6,4% посещали психолога лишь единожды.
Основными причинами профессионального выгорания россияне называют напряженные отношения с коллегами и руководством (35,7%), чрезмерную нагрузку и завышенные требования (34,3%), а также отсутствие финансового вознаграждения за переработки (16,2%).
Больше половины россиян (61,3%) ассоциируют выгорание с нежеланием работать и снижением работоспособности, а 52,7% опрошенных отмечают ухудшение здоровья на фоне стрессов на работе. Также у 26,5% при этом наблюдается бессонница, потеря аппетита, головные боли и общее недомогание.
Чаще всего с проблемой выгорания сталкивались жители Ярославля и Нижнего Новгорода (по 17%), Казани (15%), Томска (14%). В столице этот показатель равен 12%, а в Санкт-Петербурге – 11%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru