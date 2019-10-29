Более половины россиян готовы отказаться от иностранных интернет-платформ

Больше половины граждан России (53%) готовы отказаться от использования зарубежных интернет-ресурсов в пользу отечественных для ускорения развития российского рынка. Таковы результаты опроса, проведённого Институтом развития интернета. При этом, треть респондентов признались, что гордятся возможностью выбора между использованием российских и зарубежных сетевых платформ.

Затрагивая тему защиты и безопасности персональных данных, 77% опрошенных заявили, что государство должно иметь возможность определят правила для российских интернет-компаний в целях обеспечения этого права. Кроме того, две трети респондентов полагают, что отечественная IT-индустрия требует государственной поддержки.

Опрос был проведен в онлайн-режиме с 23 по 27 октября.

