Более половины россиян готовы отказаться от иностранных интернет-платформ
Больше половины граждан России (53%) готовы отказаться от использования зарубежных интернет-ресурсов в пользу отечественных для ускорения развития российского рынка. Таковы результаты опроса, проведённого Институтом развития интернета. При этом, треть респондентов признались, что гордятся возможностью выбора между использованием российских и зарубежных сетевых платформ.
Затрагивая тему защиты и безопасности персональных данных, 77% опрошенных заявили, что государство должно иметь возможность определят правила для российских интернет-компаний в целях обеспечения этого права. Кроме того, две трети респондентов полагают, что отечественная IT-индустрия требует государственной поддержки.
Опрос был проведен в онлайн-режиме с 23 по 27 октября.
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