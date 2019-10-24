Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином
Эксперты Росстата выяснили, где в России продаётся самый дорогой и самый дешёвый бензин. Как отмечает РИА Новости, дешевле всего топливо стоит в Барнауле. Там бензин обойдется покупателям в 43,03 рубля за литр. Дороже всего бензин в чукотском Анадыре — 57,74 рубля за литр.
Что касается Центрального федерального округа, то там самый дешевый бензин можно приобрести в Ярославле – за 42,59 рубля за литр, самое дорогое топливо – в российской столице. Литр обойдётся в 46,5 рубля.
Ранее НСН писала, что штрафные санкции за недолив топлива на АЗС, которые должны были обсудить в Госдуме уже этой осенью, могут появиться в КоАП лишь в 2021 году. Об этом рассказал представитель Минпромторга. Предполагается, что штраф за недолив составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Если нарушение будет выявлено повторно, то сумма штрафа увеличится до 3% от общей выручки, при этом составит не менее двух миллионов рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином
- Бутина подписала документы об освобождении
- Макгрегор заявил о желании приобрести дом в Москве
- Последних обитателей «китовой тюрьмы» выпустят на волю на следующей неделе
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ