Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином

Эксперты Росстата выяснили, где в России продаётся самый дорогой и самый дешёвый бензин. Как отмечает РИА Новости, дешевле всего топливо стоит в Барнауле. Там бензин обойдется покупателям в 43,03 рубля за литр. Дороже всего бензин в чукотском Анадыре — 57,74 рубля за литр.

Что касается Центрального федерального округа, то там самый дешевый бензин можно приобрести в Ярославле – за 42,59 рубля за литр, самое дорогое топливо – в российской столице. Литр обойдётся в 46,5 рубля.