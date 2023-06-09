«Более двух миллионов»: На «АвтоВАЗе» назвали цену новой Lada Aura

По его словам, цена будет понятна, исходя из объемов производства и платежеспособного спроса. Производство автомобиля стартует в 2024 году, если государство окажет достаточную поддержку, подчеркнул Соколов.

Он добавил, что Lada Aura относится к классу «премиум». Ранее отмечалось, что авто будет закупаться для бюджетных организаций и учреждений, а также для региональных чиновников. Автомобиль также может поставляться в службы такси.

Lada Aura создана на базе седана Lada Vesta. У новой модели на 25 см увеличен салон для пассажиров на заднем сиденье. При отделке салона использована натуральная кожа отечественного производства, также автомобиль укомплектован премиальной аудиосистемой. На Lada Aura будет устанавливаться автоматическая коробка передач, а двигатель рабочим объемом 1,8 литра будет выдавать 122 лошадиные силы.

Ранее сообщалось, что начальная цена седана Lada Vesta NG составит в базовой комплектации 1 239 900 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

