Более четырех млрд рублей похитили на проектах развития портов Кубани

Отмечается, что в ходе расследования дела были задержаны и арестованы экс-гендиректор и заместитель гендиректора федерального казенного учреждения.

Первый обвиняется в совершении нескольких должностных преступлений при реализации государственных контрактов, а второй - в превышении должностных полномочий.

«Оперативниками... проводятся мероприятия, направленные на установление иных причастных лиц к указанным преступлениям», - говорится в сообщении.

Ранее Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова по делу о превышении полномочий, сообщает RT.

