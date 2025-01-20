Более четырех млрд рублей похитили на проектах развития портов Кубани
Более четырех млрд рублей было похищено подрядчиками на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Отмечается, что в ходе расследования дела были задержаны и арестованы экс-гендиректор и заместитель гендиректора федерального казенного учреждения.
Первый обвиняется в совершении нескольких должностных преступлений при реализации государственных контрактов, а второй - в превышении должностных полномочий.
«Оперативниками... проводятся мероприятия, направленные на установление иных причастных лиц к указанным преступлениям», - говорится в сообщении.
Ранее Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игоря Воротникова по делу о превышении полномочий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru