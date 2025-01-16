Экс-главу района задержали за мошенничество в Дагестане

В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие полагает, что фигурант в 2015-2016 годах незаконно переоформил на подконтрольную организацию право аренды четырех земельных участков из собственности региона, расположенных на территории Каякентского и Дербентского районов Дагестана.

Общая площадь земельных участков составила 1 916 га, а стоимость превысила 164 млн рублей.

Бывшего главу района задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление возможных сообщников и закрепление законодательной базы.

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

