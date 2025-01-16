Экс-главу района задержали за мошенничество в Дагестане
Правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве экс-главу Дахадаевского района Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.
В отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие полагает, что фигурант в 2015-2016 годах незаконно переоформил на подконтрольную организацию право аренды четырех земельных участков из собственности региона, расположенных на территории Каякентского и Дербентского районов Дагестана.
Общая площадь земельных участков составила 1 916 га, а стоимость превысила 164 млн рублей.
Бывшего главу района задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление возможных сообщников и закрепление законодательной базы.
Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru