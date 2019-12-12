Более 95% россиян не испытывают проблем с питанием

Росстат обнародовал результаты исследования ежедневного рациона питания жителей России. По данным службы статистики, более 95% граждан заявили, что не испытывают трудностей с рационом. Это на 1,2% больше, чем в 2013 году, когда проводили предыдущее исследование.

В 2018 году более половины жителей страны – 51,7% – могли позволить себе питаться той едой, которую хотят. Еще 43,7% питались достаточно, но не всегда те продукты, которые хотелось бы (в 2013 году этот показатель составлял 41,9%). При этом сократилось число граждан, часто или иногда сталкивающихся с недостатком еды: если в 2013 году этот показатель составлял 5,8%, то в 2018 – 4,6%.

Отмечается, что улучшилась ситуация с питанием в многодетных семьях. За пять лет число семей, испытывающих трудности, сократилось с 10% до 7,5%.

