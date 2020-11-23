Более 92 тысяч москвичей получили штрафы за нарушение самоизоляции

Более 92 тысяч жителей Москвы были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Начальник Главконтроля подчеркнул, что нарушение самоизоляции москвичами с подтверждённой коронавирусной инфекцией ведёт к росту уровня заражения.

Горожанам, нарушившим режим, придётся заплатить штраф в размере до 4 тысяч рублей. В случае, если они если воспользовались городским или личным транспортом, размер штрафа увеличится до 5 тысяч, отмечает «Газета.Ru».

Всего в Москве зафиксировано 560 579 случаев заболевания COVID-19, 410 641 пациентов выздоровели, 8 379 человек скончались.

