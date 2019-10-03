«Активный гражданин» оценит проект «Московская электронная школа»

В проекте «Активный гражданин» организовано голосование по «Московской электронной школе», информирует официальный сайт мэра столицы. Участникам опроса предстоит оценить функциональность сервисов МЭШ, ответив на два вопроса.

Сначала «активные граждане» должны будут дать свою оценку полезности и функциональности «Московской электронной школы». Они также могут оставить личные предложения по дальнейшему развитию сервисов. Участники голосования также должны будут обозначить в качестве кого отвечают на вопросы — учителя, ученика, родителя ученика или кого-то еще, отмечает АГН «Москва».

«Московская электронная школа» — амбициозный проект столичных властей для учителей, учащихся и их родителей. Его задача состоит в качественном улучшение образования за счет применения информационных технологий. Сегодня в библиотеке МЭШ уже размещено около 38 тысяч сценариев уроков, почти 1200 электронных учебных пособий, около 350 учебников, а также свыше 75 тысяч интерактивных образовательных приложений.

Библиотека также даёт доступ к блоку заданий, аналогичных ОГЭ и ЕГЭ. Недавно «Московская электронная школа» стала доступна по всему миру. Отныне педагоги, специалисты IТ и профильные эксперты из любого города могут использовать ресурсы библиотеки «МЭШ», а также загружать в неё собственные материалы.

