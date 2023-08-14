Более 900 студентов вышли на практику на строительные объекты Москвы с января

С начала года в столице к практике на строительных объектах приступили больше 900 студентов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

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Отмечается, что молодые специалисты выполняют обязанности сантехника, бетонщика, сварщика, мастера отделочных работ других. Студентов приняли на работу 39 строительных организаций Москвы.

Замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Добрянский подчеркнул, что системная работа с начинающими строителями является важным моментом популяризации профессии и привлечения молодых специалистов в строительную отрасль для реализации утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным государственных программ.

За шесть месяцев 2023 года 11 крупных строительных компаний приняли больше 300 стажеров на должности отделочника, электромонтажника, сантехника, плотника и каменщика, отметили в столичном департаменте градостроительной политики.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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