Более 900 студентов вышли на практику на строительные объекты Москвы с января

Детсады, школы и поликлиника появятся на северо-западе Москвы

Расходы соцнаправленности превысили половину бюджета столицы

Фотовыставка к юбилею Гайдая откроется на Страстном бульваре

Более 3,2 тысяч нарушений ПДД велосипедистами и самокатчиками выявлено в Москве за два дня

Первый Фестиваль юношеских оркестров мира пройдёт в Москве