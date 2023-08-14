Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о новых социальных объектах, которые появятся на северо-западе столицы.

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По его словам, планируется строительство школы на 775 мест с ИТ-полигоном и робоклассом в районе Хорошево-Мневники. Там же возведут два детских сада – на 200 и 350 мест.

В настоящий момент идет строительство детского сада на 350 воспитанников в районе Покровское-Стрешнево. Вдобавок в районе возводят школу на 815 мест с инженерным и лабораторно-исследовательским комплексами и ИТ-полигоном.

Кроме того, в Куркино больше чем наполовину готов учебный корпус на 550 мест. Вдобавок, в районе Строгино подходит к концу строительство взрослой поликлиники на 750 посетителей.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваШколыПоликлиники

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