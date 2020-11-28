Более 90% россиян убеждены, что домашнее хозяйство должны вести оба супруга

Более половины опрошенных россиян (52%) признались, что в большинстве семей их знакомых супруги уделяют одинаковое внимание домашним делам. По мнению каждого третьего (33% опрошенных), основные бытовые тяготы ложатся на жену.

При этом лишь 4% респондентов считают, что за ведение домашнего хозяйства отвечает супруга, и всего 2% - муж, отмечает Газета.ru.

Всероссийский опрос проводили с 25 по 27 сентября 2020 года для 1000 граждан в возрасте от 18 лет.

