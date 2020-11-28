Более 90% россиян убеждены, что домашнее хозяйство должны вести оба супруга

Более 90% россиян считают, что муж и жена в равной степени должны заниматься домашним хозяйством, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

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Более половины опрошенных россиян (52%) признались, что в большинстве семей их знакомых супруги уделяют одинаковое внимание домашним делам. По мнению каждого третьего (33% опрошенных), основные бытовые тяготы ложатся на жену.

При этом лишь 4% респондентов считают, что за ведение домашнего хозяйства отвечает супруга, и всего 2% - муж, отмечает Газета.ru.

Всероссийский опрос проводили с 25 по 27 сентября 2020 года для 1000 граждан в возрасте от 18 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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