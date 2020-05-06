Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
Свыше 90% государственных услуг в имущественно-земельной сфере москвичам предоставлено в онлайн режиме в первом квартале текущего года. Такую статистику приводит сайт департамента городского имущества российской столицы.
В общей сложности за первые три месяца 2020 года обработано 320 тысяч заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90% выполнено в электронном виде через портал mos.ru. Самыми популярными стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов.
Как уточнил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, из 35 услуг, которые предоставляются горожанам, 23 - в онлайн варианте. Заммэра также отметил значительное сокращение сроков предоставления более двух третей госуслуг в данной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром.
Сейчас столичные власти проводят системную работу по переводу максимального числа предоставляемых услуг в электронный вид.
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